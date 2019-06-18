Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, maaş ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle kulübe avukatı aracılığıyla ihtar göndermişti. Bu durum sonrası Başkan Fikret Orman adeta çılgına döndü ve oyuncunun takımdan gönderilmesine dahi karar verdiği iddia edildi.

Konuyla ilgili Instagram sayfasından bir açıklama yapan Portekizli oyuncu, yaptığı paylaşımda şunları yazdı: "Benimle mutlu değillerse toplantı yapmaları yeterlidir. Şu anda tatildeyim, gelince gerçekleri açıklayacağım. İsteyen, istediğini düşünmekte özgürdür."

İŞTE QUARESMA'NIN PAYLAŞIMI:

NELER OLMUŞTU?

Siyah-Beyazlılar'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Şubat ayından beri maaş ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle kulübe avukatı aracılığıyla ihtar göndermişti.

Q7, bu hareketiyle Başkan Fikret Orman'ı adeta çıldırttı. Konuyu İkinci Başkan Serdal Adalı'yla birlikte değerlendiren Başkan Orman'ın, "Kulüpten adeta servet kazandı. En kritik maçlarda takımı yalnız bıraktı. Bir de kalkmış şikayetçi olmuş. Ödemelerdeki gecikme her kulüpte olduğu gibi bizde de var. Parasını verin, gönderin gitsin" dediği iddia edildi.