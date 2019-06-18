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  • 18.06.2019 14:57
  • Son Güncelleme: 18.06.2019 15:45

'dan yönetimine mesaj 'Gerçekleri açıklayacağım!'

'ın 35 yaşındaki Portekizli yıldızı Ricardo , alacakları için kulübe avukatı aracılığıyla ihtar göndermişti. Bu hareketin ardından Beşiktaş Kulübü Başkanı 'ın Portekizli'nin bu hareketine çok kızdığı belirtilirken, Quaresma'dan konuya dair açıklama geldi.

'Gerçekleri açıklayacağım!'

'ın Portekizli yıldızı Ricardo , maaş ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle kulübe avukatı aracılığıyla ihtar göndermişti. Bu durum sonrası Başkan adeta çılgına döndü ve oyuncunun takımdan gönderilmesine dahi karar verdiği iddia edildi.

Konuyla ilgili Instagram sayfasından bir açıklama yapan Portekizli oyuncu, yaptığı paylaşımda şunları yazdı: "Benimle mutlu değillerse toplantı yapmaları yeterlidir. Şu anda tatildeyim, gelince gerçekleri açıklayacağım. İsteyen, istediğini düşünmekte özgürdür."

İŞTE QUARESMA'NIN PAYLAŞIMI:

NELER OLMUŞTU?

Siyah-Beyazlılar'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Şubat ayından beri maaş ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle kulübe avukatı aracılığıyla ihtar göndermişti.

Q7, bu hareketiyle Başkan Fikret Orman'ı adeta çıldırttı. Konuyu İkinci Başkan Serdal Adalı'yla birlikte değerlendiren Başkan Orman'ın, "Kulüpten adeta servet kazandı. En kritik maçlarda takımı yalnız bıraktı. Bir de kalkmış şikayetçi olmuş. Ödemelerdeki gecikme her kulüpte olduğu gibi bizde de var. Parasını verin, gönderin gitsin" dediği iddia edildi.

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