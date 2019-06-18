Spor Toto Süper Lig'in yeni sezon tarihi belli oldu. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Galatasaray şampiyon olmuştu. Yeni sezon için takımlar transfer çalışmalarına devam ediyor. Futbolseverler ise yeni sezonun hangi tarihte başlayacağını araştırmaya başladı. Türkiye Futbol Federasyo (TFF) tarafından yapılan açıklamada, yeni sezonun ne zaman başlayacağı bildirildi. Peki, 2019-2020 Spor Toto Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte Süper Lig'in yeni sezon tarihi...

2019-2020 SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 2019-2020 sezonu 16 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020'de tamamlanacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 1 Eylül 2019 tarihinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 25 Nisan 2020'de sona erecek.

Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamının ise daha sonra ilan edilecek.

TFF SÜPER KUPA 2019'UN TARİHİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre TFF Yönetim Kurulu, TFF Süper Kupa 2019'un Ankara Eryaman Stadı'nda 7 Ağustos Çarşamba günü oynanmasına karar verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor'un karşı karşıya geleceği müsabakanın başlama saati 20.45 olarak belirlendi.