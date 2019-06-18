2000 ruhu formada

Galatasaray'ın yeni sezonda giyeceği iç saha formasının tanıtımı dün yapıldı... Klasik parçalı desendeki forma, UEFA Kupası şampiyonluğunun 20 yıldönümü nedeniyle o sezon giyilen çubuklu formadan da izler taşıyor. Fiyatı 249 lira olan formaların satışına dün sabah GS Store mağazalarında satışına başlandı.
- Spor
- 18.06.2019
- Gazete
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