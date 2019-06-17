Kjaer Ailesi, İstanbul'da! Kjaer'in eşi Elina, uçaktan İstanbul'da olduğu görüntüleri paylaştı ve günaydın mesajı yolladı.

İSPANYOLLAR YAZMIŞTI

Marca gazetesi Sarı Lacivertliler'in 30 yaşındaki eski futbolcusu Simon Kjaer'i yeniden kadrosuna katma ihtimalinin güçlü olduğunu yazdı.

Haberde Sarı Kanarya'nın 2017 yazında 12,5 milyon euroluk bonservis bedeliyle Sevilla'ya gönderdiği Danimarkalı savunmacının artık takımda düşünülmediği ifade edilirken sportif direktör Monchi'nin Diego Carlos'u transfer etmesi de Kjaer'in gözden düştüğü şeklinde yorumlandı. Geride kalan sezonda Endülüs ekibinde 37 maçta görev yapan tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.