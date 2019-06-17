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  • 17.06.2019 16:40
  • Son Güncelleme: 17.06.2019 16:40

de son dakika gelişmesi: Simon 'da!

Simon 'in ismi birkaç gündür ile anılıyordu. Simon Kjaer’in eşi Elina Gollert Kjaer’in Instagram'dan paylaştığı hikayeler ise iddiaları alevlendirdi.

Ve Simon Kjaer İstanbul'da...

Ailesi, 'da! Kjaer'in eşi Elina, uçaktan İstanbul'da olduğu görüntüleri paylaştı ve günaydın mesajı yolladı.

İSPANYOLLAR YAZMIŞTI
Marca gazetesi 'in 30 yaşındaki eski futbolcusu Simon Kjaer'i yeniden kadrosuna katma ihtimalinin güçlü olduğunu yazdı.

Haberde Sarı Kanarya'nın 2017 yazında 12,5 milyon euroluk bonservis bedeliyle Sevilla'ya gönderdiği Danimarkalı savunmacının artık takımda düşünülmediği ifade edilirken sportif direktör Monchi'nin Diego Carlos'u etmesi de Kjaer'in gözden düştüğü şeklinde yorumlandı. Geride kalan sezonda Endülüs ekibinde 37 maçta görev yapan tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

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