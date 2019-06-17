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  • 17.06.2019 15:07
  • Son Güncelleme: 17.06.2019 15:30

Aatif Chahechouhe 'la anlaştı

'nin devre arasında 'a gönderdiği Aatif Chahechouhe, 'la anlaşma sağladı. Akdeniz ekibi transferini Twitter hesabından bu video ile duyurdu.

Süper Lig'de son olarak forması giyen Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe'nun yeni adresi belli oldu. Süper Lig ekiplerinden , Aatıf transferini resmi sitesinden duyurdu. Anlaşmanın detayları hakkında ise henüz bilgi verilmedi.

32 yaşındaki orta saha oyuncusu, Antalyaspor'la anlaşma sağladı. Akdeniz ekibi, transferi kısa süre içerisinde duyuracak. Aatif, Türkiye kariyerinde ve Sivasspor formaları da giymişti.

Geride bıraktığımız sezon Rizespor'da geçiren Faslı yıldız, çıktığı 16 karşılaşmada 3 gole imzasını atmıştı.

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