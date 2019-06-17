Süper Lig'de son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe'nun yeni adresi belli oldu. Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Aatıf transferini resmi sitesinden duyurdu. Anlaşmanın detayları hakkında ise henüz bilgi verilmedi.

32 yaşındaki orta saha oyuncusu, Antalyaspor'la anlaşma sağladı. Akdeniz ekibi, transferi kısa süre içerisinde duyuracak. Aatif, Türkiye kariyerinde Fenerbahçe ve Sivasspor formaları da giymişti.

Geride bıraktığımız sezon Rizespor'da geçiren Faslı yıldız, çıktığı 16 karşılaşmada 3 gole imzasını atmıştı.