Kasımpaşa, Akhisarspor ile sözleşmesi biten kaleci Fatih Öztürk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

'Fatih Öztürk Kasımpaşamızda

Geçtiğimiz sezon Akhisarspor'un formasını giyen kaleci Fatih Öztürk, sabah saatlerinde sponsorumuz Medical Park Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti ve ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.'

Fatih Öztürk'ün Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardığı iddia ediliyordu. Tecrübeli file bekçisi önümüzdeki sezon Kasımpaşa formasıyla boy gösterecek...