Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 17.06.2019 18:55
  • Son Güncelleme: 17.06.2019 18:55

2019-2020 Süper Lig sezonu ne zaman başlayacak? İşte Süper Lig yeni sezon tarihi...

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun şampiyonu Galatasaray oldu. Şimdi futbolseverler yaz aylarının gelmesiyle birlikte yeni sezon tarihini araştırmaya başladı. Peki, 2019-2020 Süper Lig sezonu ne zaman başlayacak? İşte Süper Lig yeni sezon tarihi...

2019-2020 Süper Lig sezonu ne zaman başlayacak?

Süper Lig'in yeni sezon tarihi futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Futbolseverler merakla "2019-2020 Süper Lig sezonu ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor.

2019-2020 SÜPER LİG SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TFF'de alınan karara göre Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor Haberleri2019-2020 Süper Lig sezonu ne zaman başlayacak? İşte Süper Lig yeni sezon tarihi...
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri