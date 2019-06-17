2019-2020 Süper Lig sezonu ne zaman başlayacak? İşte Süper Lig yeni sezon tarihi...

Süper Lig'in yeni sezon tarihi futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Futbolseverler merakla "2019-2020 Süper Lig sezonu ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor.

2019-2020 SÜPER LİG SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TFF'de alınan karara göre Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak.