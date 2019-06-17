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Marcus Berg için karar Ersun Yanal’ın

Al Ain ile sözleşmesi sona eren Marcus Berg için kararı teknik direktör Ersun Yanal verecek. ​32 yaşındaki golcü futbolcu geçen sezon Al Ain formasıyla 29 maçta 14 gol 1 asistlik performans sergiledi. Marcus Berg'in sözleşmesi bu ay sona erdi.

Berg için karar Ersun Yanal’ın
Geçen sezon Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Ain'de forma giyen ve sözleşmesi sona eren Marcus Berg'in Fenerbahçe'ye önerildiği ortaya çıktı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın bu konuda karar vereceği öğrenildi. Sportif Direktör Comolli'nin ekibinin de Marcus Berg hakkında detaylı bir rapor hazırladığı belirlendi. 32 yaşındaki golcünün de Avrupa'da bir takımda oynamak istediği belirlendi.

32 yaşındaki golcü futbolcu geçen sezon Al Ain formasıyla 29 maçta 14 gol 1 asistlik performans sergiledi. Marcus Berg'in sözleşmesi bu ay sona erdi.

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