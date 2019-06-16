Geçen sezon ortasında İsmail Kartal'ın yerine göreve geldikten sonra takımıyla iyi bir performans sergileyen Mustafa Kaplan, flaş bir kararla görevinden ayrılma kararı aldı.

Kaplan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla, Ankaragücü'ndeki görevini bıraktığını ifade etti.

Mustafa Kaplan'ın açıklaması şu şekilde:

Değerli Ankaragücü camiası;

Yaklaşık 6 ay öncesinde başlayan görevimiz bugün itibariyla tamamlanmıştır. Bize inanıp göreve getiren Sayın Mehmet Yiğiner ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Beraber üzülüp, beraber sevindiğimiz onlarca hatıralara ayrılıyorum bu camiadan. İnancımız, hırsımız ve üstün mücadele anlayışımızla Ankaragücü'nü hak ettiği yerde tutmayı beraber başardık.

Bir teşekkür de büyük Ankaragücü taraftarlarına etmek istiyorum. Deplasman, kar-kış demeden onlarca kilometre yapıp bizlere destek verdiler. Onların itici gücünü asla yok sayamam. Her zaman destek oldular ve destek olmaya devam edeceklerdir. Eren ve Mert'in de kalbimde her zaman yaşayacağını da unutmayın.

Hoşçakal Ankaragücü...

Mustafa Kaplan