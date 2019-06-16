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  • 16.06.2019 20:52
  • Son Güncelleme: 16.06.2019 20:56

'de sürpriz ayrılık! istifasını verdi...

MKE Ankaragücü'nde teknik direktör ile yollar ayrıldı. Kaplan, üzerinden yaptığı açıklamayla, Ankaragücü'ndeki görevini bıraktığını ifade etti.

Süper Lig'de sürpriz ayrılık! İstifasını verdi...

Geçen sezon ortasında 'ın yerine göreve geldikten sonra takımıyla iyi bir performans sergileyen , flaş bir kararla görevinden ayrılma kararı aldı.

Kaplan, üzerinden yaptığı açıklamayla, Ankaragücü'ndeki görevini bıraktığını ifade etti.

Mustafa Kaplan'ın açıklaması şu şekilde:

Değerli Ankaragücü camiası;

Yaklaşık 6 ay öncesinde başlayan görevimiz bugün itibariyla tamamlanmıştır. Bize inanıp göreve getiren Sayın ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Beraber üzülüp, beraber sevindiğimiz onlarca hatıralara ayrılıyorum bu camiadan. İnancımız, hırsımız ve üstün mücadele anlayışımızla Ankaragücü'nü hak ettiği yerde tutmayı beraber başardık.

Bir teşekkür de büyük Ankaragücü taraftarlarına etmek istiyorum. Deplasman, kar-kış demeden onlarca kilometre yapıp bizlere destek verdiler. Onların itici gücünü asla yok sayamam. Her zaman destek oldular ve destek olmaya devam edeceklerdir. Eren ve Mert'in de kalbimde her zaman yaşayacağını da unutmayın.

Hoşçakal Ankaragücü...

Mustafa Kaplan

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