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  • 17.06.2019 09:36
  • Son Güncelleme: 17.06.2019 09:36

'da geri sayım! Babel ve Şener transferleri resmen açıklanacak

Son dakika haberine göre 'ın anlaşma sağladığı ve transferlerini 2019-2020 transfer sezonunun açılması ile birlikte bugün resmen açıklayacağı iddia edildi.

Galatasaray'da 2 transfer resmen açıklanıyor

2019-2020 transfer sezonunun açılması ile birlikte anlaşma sağladığı oyuncuları için bugün resmi açıklamasını yapacak.

Bonservisi elinde olan ve ile anlaşan Galatasaray, bugün iki yeni oyuncusunun transferini resmen duyuracak ve KAP açıklamasını yapacak.

İki yıllık sözleşme için anlaşmaya varan Hollandalı Babel'in yılda 2.5 milyon Euro alması bekleniyor. Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona eren Şener'in ise yıllık 6 milyon TL (Yaklaşık 900 bin Euro) ücret alacağı öğrenildi.

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