Galatasaray'ın istediği Banega pazarlığı kıran kırana Galatasaray 5 milyon Euro bonservis teklif etti. Sevilla 7 istiyor. Orta yol bulunmaya çalışılıyor. Banega ise 3 yıllığına teklif edilen 9 milyon Euro için süre istedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi en çok arzuadığı isimlerden birisi olan Arjantinli orta saha oyuncusu Ever Banega için temaslar tüm hızıyla devam ediyor. Banega kendisine yapılan yıllığı 3 milyon Euro'dan 3 yıllık teklif için düşünme süresi istedi. Arjantinli yıldız yıllık 3.5 milyon talep etmişti. Sevilla ise bonservis bedeli için 7 milyon Euro'da ısrarlı. G.Saray 5 milon teklif etti. Orta yol bulunursa imzalar atılacak.



PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Banega'nın piyasa değeri 10 miyon Euro. Ancak 1 yıllık sözleşmesi kaldığı için bu rakam daha düşük olacak.