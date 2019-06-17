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Fenerbahçe'de Deniz Türüç bombası

G.Saray’ın da teklif yaptığı Deniz Türüç için Fenerbahçe atağa geçti. Kayserispor’a 3.5 milyon Euro ile birlikte Barış Alıcı teklif edildi.

Deniz Türüç bombası
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da teklif yaptığı Deniz Türüç için Kayserispor'a 3.5 milyon Euro+Barış Alıcı'yı önerdi. Galatasaray'ın teklifinin 3 milyon Euro'nun altında olduğu konuşulurken, Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki futbolcu için bir adım önde olduğu öğrenildi.

DENİZ TÜRÜÇ FENER'İ İSTİYOR
Başkanvekili Semih Özsoy'un Kayserispor Başkanı Erol Bedir ile bir araya geldiği belirtilirken, Deniz Türüç'ün de Sarı-Lacivertli kulübü istediği belirtildi.

26 yaşındandaki Deniz 5 kez milli oldu. Geçen sezon 26 maç oynadı ve 8 gole direkt katkı verdi.

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