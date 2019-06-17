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Galatasaray'da transferde şov başlıyor

Resmi transfer dönemi bugün başlıyor. Galatasaray’ın daha önce anlaşmaya vardığı Ryan Babel, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı’yı kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

Transferde şov başlıyor
Galatasaray'da transfer şov başlıyor... Sarı-Kırmızılılar daha önce anlaşmaya vardığı Ryan Babel, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı'yı kısa süre içinde açıklayacak.

TARAFTARLAR BEKLİYOR
G.SARAY Yönetimi'nin hafta içinde yapacağı açıklamaları taraftarlar da dört gözle bekliyor.

TAM GAZ DEVAM
SARI-KIRMIZILI kulübün teknik direktörü Fatih Terim, hemen hemen her fırsatta yönetimden transferlerin erken sonuçlanmasını istediği biliniyor. Cimbom 3 transferden sonra hamlelerini sürdürecek.

BONSERVİS ÜCRETİ YOK!
G.SARAY 32 yaşındaki Hollandalı yıldız Ryan Babel için bonservis ücreti ödemeyecek.

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