A.Efes-Fenerbahçe 5. kez karşı karşıya (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Tahincioğlu Basketbol Ligi final serisi 5. maçında Anadolu Efes bu akşam saat 20.00'de Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. 4 galibiyet alan tarafın lig şampiyonluğunu ilan edeceği final serisinde 2-2'lik eşitlik bulunuyor.
G.BİRLİĞİ'NDE CAVCAV YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ
Gençlerbirliği Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda Murat Cavcav, yeniden başkanlığa seçildi. Murat Cavcav, tek aday olarak girdiği kongrede 371 delegenin oyuyla yeniden kırmızı-siyahlı kulübün başkanlığına getirildi, 4 oy ise geçersiz sayıldı. TFF de Murat Cavcav için tebrik mesajı yayımladı.
SİVAS'TA 3 İSİMLE YOLLAR AYRILDI
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da sözleşmesi sona eren Paul Papp, Sergio Rochet ve Gabriel Torje ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada bu üç futbolcuya da Sivasspor'a olan hizmetlerinden dolayı oyunculara teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dilendi.
MARCELO'DAN MESAJ VAR
Beşiktaş'tan 2017'de Lyon'a transfer olan Marcelo, Beşiktaş'ta yeniden forma giymek isterim. Ama bu ne zaman olur bilemem" dedi.
ORKAN'A SON ŞANS
Beşiktaş'ta son iki sezonda başka takımlara kiralanan Orkan Çınar, sezon öncesi kampına götürülecek. Teknik direktör Abdullah Avcı, Orkan'ın performansına göre genç oyuncu hakkındaki son kararını verecek.
İTALYA'DAN CAİUBY İDDİASI
Beşiktaş için İtalyan medyasından sürpriz bir transfer iddiası geldi… İtalyan basınından Calciomercato'nun duyurduğu habere göre Beşiktaş, bonservisi Augsburg'da bulunan Brezilyalı sol kanat oyuncusu Caiuby'e 3 yıllık teklif yaptı. Geçen sezonu İsviçre ekibi Grasshopper'ta kiralık geçiren 30 yaşındaki sol kanat oyuncusunun kulübü Ausburg'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
TERİM'E 'BABA' MESAJ!
G.SARAY Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızları Merve ve Buse, Babalar Günü'ne özel paylaşımlarda bulundular. Merve Çetin Terim, "Sen benim tüm hikayelerimsin Baba, Seni çok seviyorum, Babalar günün kutlu olsun" paylaşımında bulundu.
DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM
ÇAYKUR Rizespor maçında sakatlanan Emre Akbaba'dan haber var... Genç yıldız, "Çok şanssız bir sakatlık geçirdim. Sakatlığımı atlattıktan sonra daha güçlü döneceğimi biliyorum" diye konuştu.
BARTALİ'DEN RAHAT YOK!
G.SARAY kondisyoneri Alberto Bartali, şampiyonlukta kritik isimdi. İtalyan kondisyonerin tatilde oyuncularla sürekli iletişim kurduğu öğrenildi.
G.SARAY'A BAĞLI
CİMBOM'UN transfer gündeminde yer alan Antonio Valencia ile ilgili sürpriz açıklama. Ekvador takımı Quito'nun Başkanı Esteban Paz, "Valencia'yı istiyoruz. Ancak kararı Copa America'dan sonra verecek. Kararın sonucu, Galatasaray'ın teklifine de bağlı" dedi.
ASLAN 'SERİ' PEŞİNDE!
FRANSIZLAR'IN ünlü spor gazetesi L'eupie Galatasaray ile ilgili flaş bir transfer iddiasında bulundu. Gazeteye göre Cimbom, Fulham'ın Fildişili orta saha oyuncusu Jean Michael Seri'yi kiralamak istiyor.
G.BİRLİĞİ'NDE CAVCAV YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ
Gençlerbirliği Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda Murat Cavcav, yeniden başkanlığa seçildi. Murat Cavcav, tek aday olarak girdiği kongrede 371 delegenin oyuyla yeniden kırmızı-siyahlı kulübün başkanlığına getirildi, 4 oy ise geçersiz sayıldı. TFF de Murat Cavcav için tebrik mesajı yayımladı.
SİVAS'TA 3 İSİMLE YOLLAR AYRILDI
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da sözleşmesi sona eren Paul Papp, Sergio Rochet ve Gabriel Torje ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada bu üç futbolcuya da Sivasspor'a olan hizmetlerinden dolayı oyunculara teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dilendi.
MARCELO'DAN MESAJ VAR
Beşiktaş'tan 2017'de Lyon'a transfer olan Marcelo, Beşiktaş'ta yeniden forma giymek isterim. Ama bu ne zaman olur bilemem" dedi.
ORKAN'A SON ŞANS
Beşiktaş'ta son iki sezonda başka takımlara kiralanan Orkan Çınar, sezon öncesi kampına götürülecek. Teknik direktör Abdullah Avcı, Orkan'ın performansına göre genç oyuncu hakkındaki son kararını verecek.
İTALYA'DAN CAİUBY İDDİASI
Beşiktaş için İtalyan medyasından sürpriz bir transfer iddiası geldi… İtalyan basınından Calciomercato'nun duyurduğu habere göre Beşiktaş, bonservisi Augsburg'da bulunan Brezilyalı sol kanat oyuncusu Caiuby'e 3 yıllık teklif yaptı. Geçen sezonu İsviçre ekibi Grasshopper'ta kiralık geçiren 30 yaşındaki sol kanat oyuncusunun kulübü Ausburg'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
TERİM'E 'BABA' MESAJ!
G.SARAY Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızları Merve ve Buse, Babalar Günü'ne özel paylaşımlarda bulundular. Merve Çetin Terim, "Sen benim tüm hikayelerimsin Baba, Seni çok seviyorum, Babalar günün kutlu olsun" paylaşımında bulundu.
DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM
ÇAYKUR Rizespor maçında sakatlanan Emre Akbaba'dan haber var... Genç yıldız, "Çok şanssız bir sakatlık geçirdim. Sakatlığımı atlattıktan sonra daha güçlü döneceğimi biliyorum" diye konuştu.
BARTALİ'DEN RAHAT YOK!
G.SARAY kondisyoneri Alberto Bartali, şampiyonlukta kritik isimdi. İtalyan kondisyonerin tatilde oyuncularla sürekli iletişim kurduğu öğrenildi.
G.SARAY'A BAĞLI
CİMBOM'UN transfer gündeminde yer alan Antonio Valencia ile ilgili sürpriz açıklama. Ekvador takımı Quito'nun Başkanı Esteban Paz, "Valencia'yı istiyoruz. Ancak kararı Copa America'dan sonra verecek. Kararın sonucu, Galatasaray'ın teklifine de bağlı" dedi.
ASLAN 'SERİ' PEŞİNDE!
FRANSIZLAR'IN ünlü spor gazetesi L'eupie Galatasaray ile ilgili flaş bir transfer iddiasında bulundu. Gazeteye göre Cimbom, Fulham'ın Fildişili orta saha oyuncusu Jean Michael Seri'yi kiralamak istiyor.
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