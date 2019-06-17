Bugünkü
Takvim

: Uruguay’a dönmeyi düşünüyorum

Uruguay ile 'da boy gösteren ülkesinin medyasına konuştu. Fernando Muslera, “Bir gün Nacional’a dönmeyi elbette düşünüyorum” diye konuştu.

Uruguay’a dönmeyi
Uruguay ile 'da boy gösteren Fernando Muslera ülkesinin medyasına konuştu.

8 YILDIR ASLAN
G.SARAY'IN tecrübeli kalecisi, "Bir gün Nacional'a dönmeyi elbette düşünüyorum. Kariyerimin başladığı yerde futboldan emekli olmak istediğimi her zaman söyledim" ifadelerini kullandı. Tecrübeli kaleci, 8 yıldır Sarı- Kırmızılı formayı giyiyor.

NANDO 33 YAŞINDA
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi dün 33. yaşına bastı. sosyal medya hesabından Muslera'nın doğum gününü kutladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFernando Muslera: Uruguay’a dönmeyi düşünüyorum
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri