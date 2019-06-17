Uruguay ile Copa America'da boy gösteren Fernando Muslera ülkesinin medyasına konuştu.
8 YILDIR ASLAN
G.SARAY'IN tecrübeli kalecisi, "Bir gün Nacional'a dönmeyi elbette düşünüyorum. Kariyerimin başladığı yerde futboldan emekli olmak istediğimi her zaman söyledim" ifadelerini kullandı. Tecrübeli kaleci, 8 yıldır Sarı- Kırmızılı formayı giyiyor.
NANDO 33 YAŞINDA
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera dün 33. yaşına bastı. Galatasaray sosyal medya hesabından Muslera'nın doğum gününü kutladı.
8 YILDIR ASLAN
G.SARAY'IN tecrübeli kalecisi, "Bir gün Nacional'a dönmeyi elbette düşünüyorum. Kariyerimin başladığı yerde futboldan emekli olmak istediğimi her zaman söyledim" ifadelerini kullandı. Tecrübeli kaleci, 8 yıldır Sarı- Kırmızılı formayı giyiyor.
NANDO 33 YAŞINDA
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera dün 33. yaşına bastı. Galatasaray sosyal medya hesabından Muslera'nın doğum gününü kutladı.
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