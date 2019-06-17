Beşiktaş transferde rotayı Obi Mikel'e kırdı… Orta alana kaliteli bir oyuncu almak isteyen Siyah-Beyazlılar, bonservisi elinde olan 32 yaşındaki yıldızla temasa geçti. Yönetimin Mikel'le yaptığı görüşmelerin olumlu geçtiği ve oyuncunun "Beşiktaş'a gelmeye hazırım" dediği öne sürüldü. Son olarak Middlesbrugh'ta forma giyen Nijeryalı yıldıza düşük bir miktarda imza parası verileceği öne sürüldü.
ABDULLAH AVCI ONAY VERDİ...
Kartal'ın yeni hocası Abdullah Avcı'nın da Mikel'in transferine onay verdiği ve "Bize güç katar yorumunda" bulunduğu belirtildi. Avcı, Mikel'in tecrübesinin de fark yaratacağını düşünüyor. Nijerya Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Mikel, 2007-2016 yılları arası Chelsea'de forma giymişti.
86 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
Obi Mikel, kaptanlığını yaptığı Nijerya Milli Takımı'nda 86 maçta forma giydi. 6 kez ağları sarstı.
ABDULLAH AVCI ONAY VERDİ...
Kartal'ın yeni hocası Abdullah Avcı'nın da Mikel'in transferine onay verdiği ve "Bize güç katar yorumunda" bulunduğu belirtildi. Avcı, Mikel'in tecrübesinin de fark yaratacağını düşünüyor. Nijerya Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Mikel, 2007-2016 yılları arası Chelsea'de forma giymişti.
86 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
Obi Mikel, kaptanlığını yaptığı Nijerya Milli Takımı'nda 86 maçta forma giydi. 6 kez ağları sarstı.
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