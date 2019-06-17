Beşiktaş'ın istediği Umut Meraş için Fenerbahçe de devrede Beşiktaş’ın talip olduğu Mili futbolcu için Fenerbahçe de devreye girdi. Siyah-Beyazlılar bu gelişme sonrası Bursaspor yönetimiyle olan görüşmelerine hız verdi...

Adriano'nun gidişi sonrası Bursaspor'un sol beki Umut Meraş'ı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'a bu tranfserde rakip çıktı. Siyah-Beyazlılar'ın bir süredir temasta olduğu 23 yaşındaki sol bek için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği ve menajerler aracılığıyla Bursaspor'un kapısının çalındığı öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin de bu gelişme sonrası Umut için temaslarına hız verdiği belirtildi. Siyah-Beyazlılar, Umut'un transferin 1.5 miyon Euro+Umut Nayir'in bonservisi karşılığında bitirmeyi hedefliyo



MİLLİ TAKIMA YÜKSELDİ

Umut geçen sezonki performansıyla A Milli Takıma kadar yükseldi. Devlerin transfer listesine girdi. TÜM MANŞETLER