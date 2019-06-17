Aziz Yıldırım uyardı ibra oylaması iptal edildi

dün gerçekleşen mali genel kurulda, bir önceki yönetim için yapılması planlanan ibra oylaması, eski başkan'a yolladığı mektuptaki uyarıyla iptal edildi.Aziz Yıldırım, Ali Koç'a yolladığı mektupta,seçimli genel kurulda yönetim kurulunun ibra olduğunu ve ayrıca hem yönetim kurulu hem de başkan için ibra oylaması yapılmasının Fenerbahçe tüzüğüne aykırı olduğu belirtildi. Başkanlık yaptığı yönetimin ve denetim kurulunun ibra olduğunu Koç'a aktaran Yıldırım, böylelikle olası bir yanlış uygulamanın da önüne geçti. Koç da "Bir önceki yönetim de ibra olmuştur" diye konuştu.

Ali Koç, Fener Ol'da şimdiye kadar toplanan paranınTL civarında olduğunu söyledi. Hedefi de 450 milyon TL olarak açıkladı.