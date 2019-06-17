Aziz Yıldırım uyardı ibra oylaması iptal edildi

Fenerbahçe'de dün gerçekleşen mali genel kurulda, bir önceki yönetim için yapılması planlanan ibra oylaması, eski başkan Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a yolladığı mektuptaki uyarıyla iptal edildi.
İBRA OYLAMASI YAPILMIŞTIR
Aziz Yıldırım, Ali Koç'a yolladığı mektupta, 2 Haziran 2018'deki seçimli genel kurulda yönetim kurulunun ibra olduğunu ve ayrıca hem yönetim kurulu hem de başkan için ibra oylaması yapılmasının Fenerbahçe tüzüğüne aykırı olduğu belirtildi. Başkanlık yaptığı yönetimin ve denetim kurulunun ibra olduğunu Koç'a aktaran Yıldırım, böylelikle olası bir yanlış uygulamanın da önüne geçti. Koç da "Bir önceki yönetim de ibra olmuştur" diye konuştu.
FENER OL'DA hasılat 130 milyon TL
Başkan Ali Koç, Fener Ol'da şimdiye kadar toplanan paranın 125-130 milyon TL civarında olduğunu söyledi. Hedefi de 450 milyon TL olarak açıkladı.
İBRA OYLAMASI YAPILMIŞTIR
Aziz Yıldırım, Ali Koç'a yolladığı mektupta, 2 Haziran 2018'deki seçimli genel kurulda yönetim kurulunun ibra olduğunu ve ayrıca hem yönetim kurulu hem de başkan için ibra oylaması yapılmasının Fenerbahçe tüzüğüne aykırı olduğu belirtildi. Başkanlık yaptığı yönetimin ve denetim kurulunun ibra olduğunu Koç'a aktaran Yıldırım, böylelikle olası bir yanlış uygulamanın da önüne geçti. Koç da "Bir önceki yönetim de ibra olmuştur" diye konuştu.
FENER OL'DA hasılat 130 milyon TL
Başkan Ali Koç, Fener Ol'da şimdiye kadar toplanan paranın 125-130 milyon TL civarında olduğunu söyledi. Hedefi de 450 milyon TL olarak açıkladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.