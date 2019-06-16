Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde beşinci karşılaşma heyecanı yaşanıyor. Şampiyon olabilmek için kıyasıya mücadele eden iki takımda seride 2-2 eşitlikle gidiyor. Serinin dördüncü karşılaşmasında Fenerbahçe Beko kendi evinde Anadolu Efes'i yenerek seride durumu 2-2'ye getirdi. Peki, beşinci karşılaşma olan Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte play-off final serisinin sonuçları...

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin beşinci maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk ediyor. Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı bugün saat 20.00'de başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma saat TRT Spor ve Tivibuspor kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

PLAY-OFF FİNAL SERİSİ SONUÇLARI

Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde geride kalan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Anadolu Efes: 56 - Fenerbahçe Beko: 73

Anadolu Efes: 101 - Fenerbahçe Beko: 93

Fenerbahçe Beko: 57 - Anadolu Efes: 74

Fenerbahçe Beko: 82 - Anadolu Efes: 73

FENERBAHÇE BEKO SERİYİ EŞİTLEDİ

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Anadolu Efes'i 82-73 mağlup eden Fenerbahçe Beko, seride durumu 2-2 yaptı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 82-73 kazanan Fenerbahçe, evindeki ikinci maçını kazanmayı başardı.

Sarı-lacivertlilerin galibiyetinde Nicolo Melli, Kostas Sloukas, Melih Mahmutoğlu ve Ahmet Düverioğlu'nun performansı etkili oldu. Mücadelede Melli 19, Sloukas 16, Ahmet Düverioğlu ve Melih Mahmutoğlu 12'şer sayıyla oynadı.

KAPTAN MAÇI ÇEVİRDİ

Karşılaşmanın son bölümlerine 72-72 eşitlikle girilirken Fenerbahçe Beko Kaptanı Melih Mahmutoğlu attığı 5 sayıyla mücadeleyi sarı-lacivertlilerin lehine çevirdi.

Melih'in sayılarının ardından sarı-lacivertli ekip iyi savunma yaparak üstünlüğünü son ana kadar sürdürdü.

ATAMAN YİNE KAYBETTİ

Serinin üçüncü maçında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ilk kez galibiyet sevinci yaşayan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Ataşehir'den yine mağlup ayrıldı.

Ataman, Galatasaray ve Anadolu Efes'in başında farklı organizasyonlarda 15 kez Ataşehir'de Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe Beko'ya karşı salondan yenilgiyle ayrılmıştı.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN TEKNİK FAUL TEPKİSİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Nikola Kalinic'in ikinci çeyrekte aldığı teknik faul sonrası hakemlere büyük tepki gösterdi.

Tepkilerin uzun süre devam etmesinin ardından hakemlerin talebiyle uyarı anonsu yapıldı.