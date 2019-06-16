G.SARAY Başkanı Mustafa Cengiz, Almanya'daki şampiyonluk kutlamalarında flaş açıklamalara imza attı.

PLANLARI OLABİLİR

İBRA konusuna değinen Cengiz, "Biz o günden bu yüne, ibra denilen, bize göre üzücü olaydan bu yana yönetim kurulumuzla kaç toplantı yaptık bilmiyorum ama bir an bile ne seçim konuştuk ne de seçimle ilgili bir plan yaptık. Başkalarının planları olabilir, onlara da saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.