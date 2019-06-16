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Başkanı : Hiç seçim konuşmadık

Başkanı 'daki şampiyonluk kutlamalarında flaş açıklamalara imza attı. Cengiz “İbra olayından sonra yaptığımız toplantılarda hiç seçim konuşmadık” dedi.

Hiç seçim konuşmadık

G.SARAY Başkanı Mustafa Cengiz, 'daki şampiyonluk kutlamalarında flaş açıklamalara imza attı.

PLANLARI OLABİLİR
İBRA konusuna değinen Cengiz, "Biz o günden bu yüne, ibra denilen, bize göre üzücü olaydan bu yana yönetim kurulumuzla kaç toplantı yaptık bilmiyorum ama bir an bile ne seçim konuştuk ne de seçimle ilgili bir plan yaptık. Başkalarının planları olabilir, onlara da saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

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