GEÇTİĞİMİZ sezon devre arasında Chaves'ten transfer edilen ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Marcao'ya vize çıkmadı.

İHTİYACIMIZ VAR

Cimbom'un teknik direktörü Fatih Terim'in gelen teklifler sonrasında yönetimle temas kurduğu ve, "Marcao savunmanın en önemli isimlerinden. O kesinlikle satılmamalı. Gelecek sezon ona çok ihtiyacımız olacak" dediği öğrenildi. Marcao takıma katıldıktan sonra Galatasaray'ın savunması çok rahatladı.