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: asla satılmayacak

G.Saray’ın hocası , teklifleri alan Sambacı yıldız için yönetime, “Onu asla satmayalım. Bizim için çok önemli” dedi...

Brezilyalı stopere vize çıkmadı

GEÇTİĞİMİZ sezon devre arasında Chaves'ten edilen ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Marcao'ya vize çıkmadı.

İHTİYACIMIZ VAR
Cimbom'un teknik direktörü Fatih Terim'in gelen teklifler sonrasında yönetimle temas kurduğu ve, "Marcao savunmanın en önemli isimlerinden. O kesinlikle satılmamalı. Gelecek sezon ona çok ihtiyacımız olacak" dediği öğrenildi. Marcao takıma katıldıktan sonra 'ın savunması çok rahatladı.

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