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'dan için beklemeye geçti

, 10 milyon Euro istenen yıldız oyuncu için bekleme kararı aldı... ile sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan ve Karadeniz ekibinin 10 milyon Euro istediği Vedat için aceleci davranmayacak.

Vedat için bekle-gör taktiği

Galatasaray 'un Kosovalı golcüsü için bekleme kararı aldı.

PSİKOLOJİK HAREKAT
Çaykur Rizespor ile sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan ve Karadeniz ekibinin 10 milyon Euro istediği Vedat için aceleci davranmayacak Galatasaray Yönetimi yeni bir taktik belirledi. Zaman ilerledikçe tecrübeli oyuncunun fiyatını düşmesini bekleyecek Sarı-Kırmızılılar buna göre hareket edecek.

YILDIZI PARLADI
Vedat Muriç geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor formasıyla başarılı maçlar çıkardı.

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