TRABZON Başkanı Ahmet Ağaoğlu, dün Divan Kurulu'nda çarpıcı açıklamalara imza attı.

ÖNCELİK GENÇLER

Ağaoğlu, "Genç futbolcuların transferi söz konusu olduğu zaman beni üzecek eleştiriler oluyor. 'Şampiyonluğa çoluk çocuklan mı gideceğiz' diye... Evet çoluk çocukla gideceğiz. Kendi potansiyeline güvenmeyen adamın spor adamlığndan şüphe ederim. Spor adamların birinci görevi bu ülkede gençlere hizmet etmektir. Önce gençlerin önünü açacağız. Önce gençleri kullancağız yetmiyorsa ihtiyaç duyulduğu zaman önce ülke içeriisnden sonra dışında Trabzonspor ilkelerini benimseyen yabancılarla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

TERCİH MESELESİ

Ağaoğlu, "Biz yaptığımız hamlelerle diğer kulüplerin bir adım önünden gidiyoruz. Herkesin kendi tercihidir, ancak Fransa'yı mağlup eden, Milli Takımımız'da ligi şampiyon bitiren takımdan bir tane futbolcu varken Trabzonspor'dan kaç futbolcu olduğu ortadadır" diye konuştu.