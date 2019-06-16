Bugünkü
Takvim

Başkanı : Çoluk çocukla sampiyon olacağız

Ağaoğlu, “Şampiyonluğa çoluk çocukla mı gideceğiz diye eleştiriler geliyor... Evet çoluk çocukla gideceğiz. Fransa’yı yenen ’da ligi şampiyon bitiren takımdan 1 tane futbolcu varken ’dan kaç futbolcu olduğu ortadadır” dedi...

Çoluk çocukla sampiyon olacağız

TRABZON Başkanı , dün Divan Kurulu'nda çarpıcı açıklamalara imza attı.

ÖNCELİK GENÇLER
Ağaoğlu, "Genç futbolcuların transferi söz konusu olduğu zaman beni üzecek eleştiriler oluyor. 'Şampiyonluğa çoluk çocuklan mı gideceğiz' diye... Evet çoluk çocukla gideceğiz. Kendi potansiyeline güvenmeyen adamın spor adamlığndan şüphe ederim. Spor adamların birinci görevi bu ülkede gençlere hizmet etmektir. Önce gençlerin önünü açacağız. Önce gençleri kullancağız yetmiyorsa ihtiyaç duyulduğu zaman önce ülke içeriisnden sonra dışında Trabzonspor ilkelerini benimseyen yabancılarla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

TERCİH MESELESİ
Ağaoğlu, "Biz yaptığımız hamlelerle diğer kulüplerin bir adım önünden gidiyoruz. Herkesin kendi tercihidir, ancak Fransa'yı mağlup eden, Milli Takımımız'da ligi şampiyon bitiren takımdan bir tane futbolcu varken Trabzonspor'dan kaç futbolcu olduğu ortadadır" diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriTrabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Çoluk çocukla sampiyon olacağız
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri