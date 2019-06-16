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’dan 'da süper başlangıç

Sambacılar, ’nın açılış maçında Bolivya’yı Coutinho (2) ve Everton’un golleriyle devirdi. Ev sahibi olan Sambacılar rakibi önünde ilk yarıda çok zorlandı. Ancak ikinci yarıda kendine gelince farklı skor ortaya çıktı.

Brezilya’dan süper start!
Copa America'nın açılış maçında Brezilya, Bolivya'yı 3-0 yendi. Ev sahibi olan Sambacılar rakibi önünde ilk yarıda çok zorlandı. Ancak Brezilya ikinci yarıda kendine gelince farklı skor ortaya çıktı. Tete'nin öğrencileri 50. ve 53. dakikada Coutinho ile 85. dakikada Everton'un golleriyle sonuca gitmeyi başardı.

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