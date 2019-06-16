Ali Koç, başkanlığı devrettikten sonra ilk kez Aziz Yıldırım'la aynı kongrede kürsüye çıkacak. Olağan Mali Genel Kurulda Aziz Yıldırım'ın 1 Ocak 2018- 4 Haziran 2018 dönemi ve Ali Koç'un 5 Haziran 2018-31 Aralık 2018 dönemi ibraya sunulacak. Aziz Yıldırım'ın da kürsüye çıkıp konuşma yapması bekleniyor. Hem eski hem de yeni yönetimin genel kurula yoğun katılım sağlanması yönünde üyelere çağrıda bulunduğu belirtiliyor.