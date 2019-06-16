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'de kongre zamanı! konuşacak

’ın 1 Ocak 2018-4 Haziran 2018 ile ’un 5 Haziran 2018-31 Aralık 2018 dönemi bugün mali genel kurulda ibraya sunulacak. Yıldırım bir konuşma yapacak.

Fener’de kritik gün

Ali Koç, başkanlığı devrettikten sonra ilk kez Aziz Yıldırım'la aynı kongrede kürsüye çıkacak. Olağan Mali Genel Kurulda Aziz Yıldırım'ın 1 Ocak 2018- 4 Haziran 2018 dönemi ve 'un 5 Haziran 2018-31 Aralık 2018 dönemi ibraya sunulacak. Aziz Yıldırım'ın da kürsüye çıkıp konuşma yapması bekleniyor. Hem eski hem de yeni yönetimin genel kurula yoğun katılım sağlanması yönünde üyelere çağrıda bulunduğu belirtiliyor.

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