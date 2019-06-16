Ali Koç, başkanlığı devrettikten sonra ilk kez Aziz Yıldırım'la aynı kongrede kürsüye çıkacak. Olağan Mali Genel Kurulda Aziz Yıldırım'ın 1 Ocak 2018- 4 Haziran 2018 dönemi ve Ali Koç'un 5 Haziran 2018-31 Aralık 2018 dönemi ibraya sunulacak. Aziz Yıldırım'ın da kürsüye çıkıp konuşma yapması bekleniyor. Hem eski hem de yeni yönetimin genel kurula yoğun katılım sağlanması yönünde üyelere çağrıda bulunduğu belirtiliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.