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Türk futbolunun en önemli genç yeteneklerinden in gözdesi oldu... Alman basınına göre , B.Dortmund’a satacağı Hummels’in yerine Ozak Kabak’ı alacak.

Bayern'in gözdesi Ozan Kabak

Türk futbolunun en önemli genç yeteneklerinden Ozan Kabak in gözdesi oldu... Stuttgart'ın Bundesliga'dan düşmesinin ardından ismi önemli kulüplerle anılan milli stoperi isteyen son takım Bayern Münih oldu... Alman basını, Bayern'in Matt Hummels'i B.Dortmund'a satacağını ve Ozan Kabak'ı kadrosuna katacağını duyurdu.

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