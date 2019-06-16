Türk futbolunun en önemli genç yeteneklerinden Ozan Kabak transferin gözdesi oldu... Stuttgart'ın Bundesliga'dan düşmesinin ardından ismi önemli kulüplerle anılan milli stoperi isteyen son takım Bayern Münih oldu... Alman basını, Bayern'in Matt Hummels'i B.Dortmund'a satacağını ve Ozan Kabak'ı kadrosuna katacağını duyurdu.