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  • 15.06.2019 14:39
  • Son Güncelleme: 15.06.2019 14:39

Başkanı açıklamalarda bulundu

Kulübü Başkanı , divan kurulunda açıklamalarda bulundu. Ahmet Ağaoğlu 'Trabzonspor'dan kimler ayrılacak?', ' ve takımda kalacak mı?' gibi önemli soruların yanıtı verdi. İşte Ağaoğlu'nun o açıklamaları.

Ağaoğlu açıkladı! O isimler takımdan ayrılıyor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarından bazı başlıklar şöyle:
'3-1'lik Galatasaray maçını hatırlıyorsunuz, o maçı kazansaydık şampiyonduk. Galatasaray'ı tebrik ettik ama hakemler o maçı katletti.'

O İSİMLER TAKIMDAN AYRILIYOR

Ağaoğlu, takımdan kimlerin ayrılacağını şu sözlerle açıkladı: 'Luis Ibanez ve Olcay Şahan'la kesin olarak yollarımızı ayırdık.'

'SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ'

Kulübü Başkanı , yaptığı konuşmada ve 'ü satmayı düşünmediklerini söyledi.

'Genç futbolcularımız kulübün ekonomisini kurtaran kahramanlar oldu. Ben bu sene oyuncularımı satmayı düşünmüyorum. Bu oyuncular ülkenin en değerli oyuncuları. Onları satmak ülke futboluna, ekonomisine ihanettir.... Monaco ve Lille'e 'Benim kulübümün borcu 160 milyon Euro, onu bile getirseniz oyuncularımı satmayacağım'

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