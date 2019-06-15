Sık sık transferde karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe birkez daha karşı karşıya... Cimbom, Sarı-Lacivertliler'in çok uzun bir süredir transfer etmek istediği Max Kruse'ye kanca attı.

SÖZLEŞMESİ BİTTİ VE BOŞTA​

FATİH Terim'in raporu sonrası harekete geçen yönetimin boşta olan Alman yıldızın menajerine teklif yaptığı öğrenildi.

2. FORVET İÇİN İDEAL İSİM!

YENİ sezonda takımı 4-4-2 de oynatmayı düşünen Terim'in Kruse'yi ikinci forvet için ideal isim olarak gördüğü belirtiliyor.

TEMMUZ BAŞINA DİKKAT!

BİRÇOK takımdan resmi teklif alan Alman yıldızın kesin kararını Temmuz ayı başında vereceği de gelen bilgiler arasında.