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Banega'ya en iyi teklif 'dan

'ın Arjantinli yıldız için bekleyişte... Arjantin gazetesi Ole, Sevillalı yıldız Ever Banega için Galatasaray’ın avantajlı olduğunu yazdı.

En iyi teklif Aslan’dan

G.SARAY Arjantinli yıldız için bekleyişte... Arjantin gazetesi Ole, "Boca'nın teklif yaptığı Banega için Sevilla'nın istediği rakama en yakın teklifi G.Saray sundu. Banega'nın Arjantin'e dönmesi çok zor gözüküyor" yorumu yaptı.

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