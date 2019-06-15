G.SARAY Arjantinli yıldız Ever Banega için bekleyişte... Arjantin gazetesi Ole, "Boca'nın teklif yaptığı Banega için Sevilla'nın istediği rakama en yakın teklifi G.Saray sundu. Banega'nın Arjantin'e dönmesi çok zor gözüküyor" yorumu yaptı.
G.SARAY Arjantinli yıldız Ever Banega için bekleyişte... Arjantin gazetesi Ole, "Boca'nın teklif yaptığı Banega için Sevilla'nın istediği rakama en yakın teklifi G.Saray sundu. Banega'nın Arjantin'e dönmesi çok zor gözüküyor" yorumu yaptı.
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