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Trabzon’un gözü Sviatchenko’da

Ukrayna asıllı lı stoper için ’ın kapısını çaldı. 2 milyon bonservis bedeli olan 27 yaşındaki stoper için pazarlık aşamasına gelindi.

Trabzon’un gözü Sviatchenko’da
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor Danimarka Ligi takımlarından Midtjylland forması giyen 27 yaşındaki stoper Erik Sviatchenko'yu etmek istiyor.

KARİYERİ BAŞARILI
Danimarka kulübünün 2 milyon Euro bonservis bedeli istediği tecrübeli stoper bu sezon 32 maça, 2 gol atma başarısı gösterdi. Kariyeri boyunca Celtic ve formaları giyen deneyimli savunmacının kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Midtjylland takımının kaptanlığını yapan Sviatchenko ayrıca 5 kez forma giydiği Danimarka Milli Takımı'nda bir de gol attı.

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