Trabzon’un gözü Sviatchenko’da

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor Danimarka Ligi takımlarından Midtjylland forması giyen 27 yaşındaki stoper Erik Sviatchenko'yu transfer etmek istiyor.
KARİYERİ BAŞARILI
Danimarka kulübünün 2 milyon Euro bonservis bedeli istediği tecrübeli stoper bu sezon 32 maça, 2 gol atma başarısı gösterdi. Kariyeri boyunca Celtic ve Midtjylland formaları giyen deneyimli savunmacının kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Midtjylland takımının kaptanlığını yapan Sviatchenko ayrıca 5 kez forma giydiği Danimarka Milli Takımı'nda bir de gol attı.
KARİYERİ BAŞARILI
Danimarka kulübünün 2 milyon Euro bonservis bedeli istediği tecrübeli stoper bu sezon 32 maça, 2 gol atma başarısı gösterdi. Kariyeri boyunca Celtic ve Midtjylland formaları giyen deneyimli savunmacının kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Midtjylland takımının kaptanlığını yapan Sviatchenko ayrıca 5 kez forma giydiği Danimarka Milli Takımı'nda bir de gol attı.
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