Beşiktaş'ta ilk takviye kaleye yapıldı. Tolga Zengin'in takımdan ayrılması ve Karius'un istenilen performansı gösteremeyip rekabete girmemesi nedeniyle kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta ilk transfer gerçekleşti.

Bonservisi elinde yerli kaleci arayışları içinde olan Kara Kartal'da mutlu sona ulaşıldı. Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda Beşiktaş Ertaç Özbir ile anlaşma sağladı. Siyah beyazlılar Ertaç ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Malatyaspor'un 29 yaşındaki kalecisi Ertaç Özbir'i kadrosuna kattı. Siyah beyazlılar Ertaç Özbir ile 1+1 yıllığına anlaştı.