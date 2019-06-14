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  • 14.06.2019 15:50
  • Son Güncelleme: 14.06.2019 15:52

'dan açıklaması 'G.Saray'ın teklifini reddettik!'

Geride bıraktığımız sezona damga vuran, transfer sezonunun gözdesi hakkında, Sportif Direktörü Yılmaz Bal açıklamada bulundu. Vedat Muriqi'in bonservis bedelini açıklayan Bal, 'ın teklifini reddettiklerini söyledi.

Sportif Direktörü Yılmaz Bal, transfer sezonunun gözde ismi hakkında açıklamalarda bulundu. A Spor'a özel açıklamalarda bulunan Yılmaz Bal, Muriqi için 10 milyon euro istediklerini belirtti.

'GALATASARAY'I REDDETTİK'

Yılmaz Bal açıklamasında, "Abdurrahim Albayrak 3 milyon euro verdi. 3 milyon Euro'ya Vedat Muriç'i vermeyeceğiz. Vedat ile zaten görüşmelerimiz sürüyor. Bize diyor ki; "Rizespor'un menfaatleri ile benim menfaatleri örtüşecekse bu transfer olsun" Türkiye'den iki teklif (, Fenerbahçe) yurt dışından bir teklif (Touolouse) var. İstediğimiz teklif gelmezse Vedat Muriqi takımda kalacak. Vedat Muriqi için 10 milyon euro istiyoruz. Muriqi'yi 500 bin euroya almıştık, 10 milyon euroluk talebimiz var" sözlerini kullandı

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