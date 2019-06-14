Kolarov Yanal’ı mutlu etti Yanal anlaşma sağlanan Kolarov için “Sistemim için kilit bir bek oyuncusu olacak” dedi.

Roma'nın Sırp sol beki Alexander Kolarov ile birlikte kulübü Roma ile de anlaşma sağlanması Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ı rahatlattı. Yanal'ın Comolli ve yöneticilere, "Hücum özellikleri üst düzey bir bek. Sistemim için kilit isimlerden birisi olacak" dedi. Yanal aynı zamanda Hasan Ali'nin de kalmasını istemişti. TÜM MANŞETLER