Kolarov Yanal’ı mutlu etti

Roma'nın Sırp sol beki Alexander Kolarov ile birlikte kulübü Roma ile de anlaşma sağlanması Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ı rahatlattı. Yanal'ın Comolli ve yöneticilere, "Hücum özellikleri üst düzey bir bek. Sistemim için kilit isimlerden birisi olacak" dedi. Yanal aynı zamanda Hasan Ali'nin de kalmasını istemişti.
- Spor
- 14.06.2019
- Gazete
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