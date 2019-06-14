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Konoplyanka, 'nin teklifine ‘evet’ dedi

’ın menajerliğini yaptığı Konoplyanka 3 yıllık teklifi kabul etti. Şimdi ile masaya oturulacak. Ciddi bir sorun çıkması beklenmiyor.

Konoplyanka ‘evet’ dedi
Süper Lig'de önümüzdeki sezon şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Mirsad Türcan'ın menajerliğini yaptığı Ukraynalı sol açık Konoplyanka'nın Fenerbahçe'nin 3 yıllık teklifine 'evet' cevabını verdiği öğrenildi.

ŞİMDİ SIRADA SCHALKE VAR...
Bu gelişmenin ardından Konoplyanka Fenerbahçe'nin Alexsandar Kolarov ve Ljubomir Fejsa'dan sonra anlaşma sağladığı 3. isim oldu. Şimdi Schalke ile masaya oturulacak.



MALİYETİ 3-4 MİLYON CİVARINDA
Ancak kulübe yakın kaynaklar Schalke ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Ukraynalı futbolcu için bir sorun çıkmayacağını belirtiyorlar. Schalke'ye 3-4 milyon Euro arası bir ücret ödenecek.

İZLENDİ VE OLUMLU RAPOR VERİLDİ
Sağ ayaklı olmasına rağmen sol açık mevkinde oynayan Konoplyanka'nın son durumunu görmek için Ukrayna- Sırbistan maçına scout gönderilmiş ve iyi durumda olduğu gözlenmişti.



Konoplyanka 82 kez forması giyerken bu maçlarda 21 kez fileleri sarstı. Bir kanat oyuncusu için ciddi bir rakam yakaladı.​

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