Diagne’de hedef 18 milyon

Transferde çok önemli adımlar atan ancak henüz işi resmiyete dökemeyen Galatasaray'da tüm gözler Mbaye Diagne'de... Senegalli golcüyü satmak için pazarlıklarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar hedefe adım adım yaklaşıyor.



12 MİLYON EURO'LUK TEKLİF VAR

Suudi kulübü Al Shabab'tan 12 milyon Euro teklif alan yönetim, Afrika Kupası sonrası bu rakamı 18 milyon Euro'ya çıkarmayı planlıyor. Senegalli yıldız dün turnuvanın kadrosuna dahil edildi.