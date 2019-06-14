Bugünkü
Takvim

Diagne’de hedef 18 milyon

G.Saray yönetimi, sonrası Senegalli yıldızı 18 milyon ’ya satmayı planlıyor.

Diagne’de hedef 18 milyon
Transferde çok önemli adımlar atan ancak henüz işi resmiyete dökemeyen Galatasaray'da tüm gözler Mbaye Diagne'de... Senegalli golcüyü satmak için pazarlıklarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar hedefe adım adım yaklaşıyor.

12 MİLYON EURO'LUK TEKLİF VAR
Suudi kulübü Al Shabab'tan 12 milyon Euro teklif alan yönetim, Afrika Kupası sonrası bu rakamı 18 milyon Euro'ya çıkarmayı planlıyor. Senegalli yıldız dün turnuvanın kadrosuna dahil edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriDiagne’de hedef 18 milyon
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri