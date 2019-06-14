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  • 14.06.2019 19:22
  • Son Güncelleme: 14.06.2019 19:22

yolunda! Menajeri açıkladı

Son olarak ekiplerinden Wolfsburg'un ikinci takımında forma giyen, U21 oyuncusu , ile anlaşmak üzere... Genç futbolcunun menajeri , genç futbolcu için 'la anlaşma sağlayamadıklarını, Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştireceklerini duyurdu.

Milli yıldız Fenerbahçe yolunda!

ekiplerinden sürpriz bir e imza atmak üzere.

'la görüşmek için 'ye gelen, sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabilen Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere.

Genç futbolcunun menajeri , genç futbolcu için Trabzonspor'la anlaşma sağlayamadıklarını, Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştireceklerini duyurdu.

INSTAGRAMDAN TAKİBE ALDI

Genç futbolcu Murat Sağlam bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'yi Instagram hesabından takibe aldı.

MURAT SAĞLAM KİMDİR?

2014 yılında Wolfsburg'a transfer plan Murat Sağlam, Alman ekibinin U17 ve U19 takımlarında forma giydikten sonra B takımına geçti.

Orta saha, 10 numara, sağ açık ve sağ bek mevkilerinde de görev yapabilen Murat Sağlam, Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere.

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