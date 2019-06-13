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  • 13.06.2019 18:20
  • Son Güncelleme: 13.06.2019 18:47

SON DAKİKA: 'dan açıklaması! Yeni sezon öncesi transfer...

'dan süreci hakkında bilgilendirme geldi. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarımız, çerçevesinde ve Kulübümüz’ün çıkarları doğrultusunda son derece dikkatli ve gizlilik içerisinde yürütülmektedir." ifadelerini yer verildi.

Kulübü, yaptığı açıklamada dedikodularına cevap verdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten şu açıklama yapıldı:

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarımız, çerçevesinde ve Kulübümüz'ün çıkarları doğrultusunda son derece dikkatli ve gizlilik içerisinde yürütülmektedir.

Ancak her transfer döneminde olduğu gibi bu dönemde de her gün çeşitli mecralarda Kulübümüz ile ilgili hayal ürünü transfer haberleri yer almaktadır.
Bu doğrultuda; Camiamızdan ve taraftarlarımızdan, Kulübümüz ve Yönetimimizi yıpratmaya yönelik bu tarz gerçek dışı iddialara itibar etmemelerini rica ederiz.

Unutulmamalıdır ki 1. transfer ve tescil dönemi tarafından ilan edilmemiş dolayısıyla henüz başlamamıştır. Bu sürecin resmen başlaması ile birlikte transferlerle ilgili KAP bilgilendirmelerinin medya organlarımız tarafından paylaşılacağını önemle hatırlatırız.

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