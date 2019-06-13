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  • 13.06.2019 18:26
  • Son Güncelleme: 13.06.2019 18:47

Traktör Sazi'yle 5 yıllık sözleşme imzaladı

Son olarak ekiplerinden 'da görev yapan teknik direktör , İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör Sazi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Mustafa Denizli'nin yeni takımı belli oldu

Son olarak ekiplerinden 'da görev yapan ve ligin bitimine iki hafta kala görevinden ayrılan deneyimli teknik adam 'nin yeni durağı belli oldu. 69 yaşındaki teknik adam, kendisini 5 yıllığına Traktör Sazi'ye bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

Denizli'nin yeni takımında ne kadar ücret kazanacağı bilgisi ise henüz netleşmedi.

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