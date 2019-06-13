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Galatasaray'a flaş öneri: yapmayın!

Galatasaray ’nda konuşan , “Bence bu sene yapmamalıyız. Müzemiz kupalarla dolu” diye konuştu. Ayrıca bazı üyeler, yönetime transfer tedbiri getirilmesi için mahkemeye başvurdu.

Transfer yapmayın!

GALATASARAY dün gerçekleşti. Divan'da konuşan 'dan ise yönetime flaş bir öneri geldi.

NET BORÇ 1.4 MİLYAR
Göknar, "Bu sene yapılmasın Zaten UEFA kuralları var. Elimizde 2 senedir şampiyon olan bir takım var. Müzemiz kupalarla dolu. Kupa koyacak yer kalmadı. Rakiplerimiz düşünsün." diye konuştu. Ayrıca G.Saray'ın borcunun 3 milyar 19 milyon 200 bin lira, -alacak farkının ise 1 milyar 435 milyon 800 bin lira olduğu duyuruldu.

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