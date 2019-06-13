GALATASARAY Divan Kurulu dün gerçekleşti. Divan'da konuşan İbrahim Göknar'dan ise yönetime flaş bir öneri geldi.

NET BORÇ 1.4 MİLYAR

Göknar, "Bu sene transfer yapılmasın Zaten UEFA kuralları var. Elimizde 2 senedir şampiyon olan bir takım var. Müzemiz kupalarla dolu. Kupa koyacak yer kalmadı. Rakiplerimiz düşünsün." diye konuştu. Ayrıca G.Saray'ın borcunun 3 milyar 19 milyon 200 bin lira, borç-alacak farkının ise 1 milyar 435 milyon 800 bin lira olduğu duyuruldu.