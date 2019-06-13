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'den Kolarov bombası! Anlaşma tamam

Roma formasını giyen ’la yaklaşık 15 gündür temas halinde olan yönetimi son yapılan görüşmede tüm pürüzleri giderdi... Sarı-Lacivertliler’in 33 yaşındaki Sırp sol bekle yıllık 3 milyon Euro’ya anlaştığı öğrenildi. F.Bahçe, Roma kulübüne de 2.5 milyon Euro ödeyerek i bitirecek

Fener Kolarov'u bitiriyor

ADETA fırtına öncesi sessizlik yaşayan Fenerbahçe de büyük bombayı patlatıyor... Sarı-Lacivertliler, Roma formasını giyen dünya futbolunun en iyi sol beklerinden Alexandar Kolarov ile anlaştı.

KESİN ANLAŞMA SAĞLANDI
YAKLAŞIK 15 gündür Sırp yıldızla temas halinde olan Fenerbahçe yönetimi yapılan son görüşmede tüm pürüzleri giderdi. Kolarov'a 3 milyon Euro garanti ücret verileceği öğrenildi.

INTER DE TEKLİF YAPTI AMA...
33 yaşındaki futbolcuya Inter'in 1+1 yıllık teklif yaptığı ancak Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık sözleşme önerisiyle işi bitirdiği belirtiliyor. Kanarya, Roma'ya da 2.5 milyon Euro ödeyecek.

MÜTHİŞ FRİKİK GOLLERİ VAR
KAPTANI olduğu Sırbistan Milli Takımı'yla 84 maça çıkan Kolarov daha önce Manchester City ve Lazio formalarını da giydi. Yıldız futbolcu müthiş frikik golleriyle adından söz ettiriyor.

9 GOL ATTI
Kolarov ofansif özellikleri ile ön plana çıkıyor. Sırp sol bek geçtiğimiz sezon Roma formasıyla tam 9 gol kaydetti.

YAŞI 33 AMA DELİKANLI GİBİ
Kolarov 33 yaşında olmasına rağmen istikrarı ile dikkatleri çekiyor. Geçtiğimiz sezon Roma formasıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Sırp yıldız performansıyla göz doldurdu.

TÜRKCAN'DAN KOÇ'A İMZA GARANTİSİ!
Fejsa transferinde olduğu gibi Kolarov'la ilgili görüşmeleri de yürütüyor. Türkcan'ın Başkan 'a Sırp yıldızın 1 hafta içinde imza atacağına dair garanti verdiği belirtiilyor.

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