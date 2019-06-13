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  • 13.06.2019 14:37
  • Son Güncelleme: 13.06.2019 14:49

için flaş iddia! 'tan ayrılıyor mu?

Süper Lig'in eski gol krallarından tecrübeli golcü için flaş bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli ismin Serie A'ya yeni yükselen Lecce'nin radarında olduğu ve Burak için 'a resmi teklif yapılacağı belirtildi.

Burak Yılmaz için flaş iddia! Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?

'ın ve A Milli Futbol Takımı'nın golcü ismi , sürpriz bir transfere imzasını atabilir. Yıldız futbolcunun Serie A'ya yükselen Lecce'ye gideceği iddia edildi.

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın paylaştığı habere göre milli futbolcu, kendisini transfer etmek isteyen İtalyan ekibi Lecce'nin teklifini kabul etti. Kulüple Beşiktaş arasında görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Fotomaç'ın haberine göre haberin detayında golcü ismin, hem A Milli Takım'la hem de Beşiktaş'la başarılı bir performansa imza attığı vurgulandı. 33 yaşındaki tecrübeli oyuncunun geçtiğimiz sezon ligde çıktığı 22 maçta 16 gol atması ön plana çıkarıldı.

YILLIK 2.5 MİLYON EURO
Öte yandan DHA'nın iddiasına göre Lecce'nin teklifinin yıllık 2.5 milyon euro olduğu bildirilirken, Burak Yılmaz'ın bu teklifi değerlendirmeye almadan reddettiği ifade edildi. Beşiktaş'tan ayrılmayı kesinlikle düşünmediğini söyleyen milli golcünün gelecek olan tekliflerin kendisine değil resmi olarak Beşiktaş yönetimine iletilmesini istediği de gelen bilgiler arasında.

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