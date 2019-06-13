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  • 13.06.2019 13:54
  • Son Güncelleme: 13.06.2019 13:54

'nın yeni hocası oldu!

Son dakika... ile yollarını ayıran ekibi , teknik direktörlük görevine daha önce de kulüpte görev yapan 'i getirdi.

Süper Lig ekibinin yeni hocası belli oldu

A Spor'un haberine göre sezonu teknik direktör yönetiminde tamamlayan , tecrübeli teknik adamın ayrılmasının ardından ilk olarak İbrahim Üzülmez ile görüşmüştü.

Üzülmez ile sözleşme imzalayan İstanbul ekibi sürpriz bir şekilde aynı gün içinde yollarını ayırdı. Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için 'le anlaşmaya vardı.

49 yaşındaki teknik adam 2016-2018 yılları arasında da mavi beyazlı takımı çalıştırmıştı.

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