A Spor'un haberine göre sezonu teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde tamamlayan Kasımpaşa, tecrübeli teknik adamın ayrılmasının ardından ilk olarak İbrahim Üzülmez ile görüşmüştü.
Üzülmez ile sözleşme imzalayan İstanbul ekibi sürpriz bir şekilde aynı gün içinde yollarını ayırdı. Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için Kemal Özdeş'le anlaşmaya vardı.
49 yaşındaki teknik adam 2016-2018 yılları arasında da mavi beyazlı takımı çalıştırmıştı.
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