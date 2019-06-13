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  • 13.06.2019 16:09
  • Son Güncelleme: 13.06.2019 16:09

ve 'nin istediği gemileri yaktı

Başkanı , ve 'ın transfer etmek istediği Boşnak yıldızı satmayacaklarını açıkladı. Bu haber cephesinde deprem etkisi yarattı. Visca, yakın çevresine isyan etti: Burada yapabileceğim her şeyi yaptım. Teklifler çok ciddi. Ne olursa olsun ayrılmak istiyorum...

Visca gemileri yaktı: Ne olursa olsun...

Yönetime yeni bir sayfa açmak istediğini ileten Visca, yakın çevresine isyan etti: Burada yapabileceğim her şeyi yaptım. Teklifler çok ciddi. Ne olursa olsun ayrılmak istiyorum...

Adı ve ile anılan konusunda net konuşmuş, oyuncunun takımda kalacağını açıklamıştı. Ancak Başkanı'nın bu sözlerine rağmen Boşnak yıldız gemileri yakmış durumda. Şu anda milli takım kampında bulunan Visca, en kısa zamanda yönetimle masaya oturacak.

Fenerbahçe'nin resmi teklifte bulunduğu, 'nın Beşiktaş'a götürmek istediği başarılı oyuncu, yakın çevresine izleyeceği yol haritasını anlattı. Edin Visca'nın, artık yeni bir sayfa açmak istediğini söyleyip, ayrılık talebini bir kez daha yineleyeceği belirtildi. Başakşehir için her zaman elinden gelenin en iyisini yaptığını kaydeden ancak kulüpteki misyonunu tamamladığını düşünen Boşnak futbolcu, yönetimin kendisine kolaylık sağlamasını isteyecek.

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