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'tan Udinese'nin Dorukhan teklifine ret

kulübü Udinese, için 9 milyon teklifle geldi. Ancak yönetimi bu teklifi geri çevirdi. Udinese'den önce bir başka İtalyan kulübü Genoa da Dorukhan için temasa geçmiş ancak taraftar arasında anlaşma sağlanamamıştı.

Dorukhan için vize yok!

Geçtiğimiz sezon 'ta gösterdiği performans ile dikkat çeken 'e kulüplerinin ilgisi devam ediyor. Bir süre önce 23 yaşındaki oyuncu için siyah beyazlı kulübün kapısını çalan Udinese, 9 milyon 'luk teklifte bulunmuştu. Ancak Beşiktaş yönetimi İtalyan ekibine olumsuz yanıt verdi. İstenilen rakamın 15 milyon Euro olduğu da gelen haberler arasında.

MART AYINDA DA GENOA GELMİŞTİ
UDINESE'DEN önce bir başka İtalyan kulübü Genoa da Dorukhan için temasa geçmiş ancak taraftar arasında anlaşma sağlanamamıştı. Dorukhan, 'den Beşiktaş'a bedelsiz gelmişti.

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