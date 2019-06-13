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Babel 'a göz kırptı

'ın transferinde sona geldiği , hesabından ikinci kez aslan fotoğrafı paylaştı. Hollandalı yıldızın bu paylaşımı "Transfer kesin olarak" bitti şeklinde algılandı.

Babel’den yine aslan paylaşımı

Galatasaray'ın transferinde sona geldiği , hesabından ikinci kez aslan fotoğrafı paylaştı. Hollandalı yıldızın bu paylaşımı "Transfer kesin olarak" bitti şeklinde algılandı.

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