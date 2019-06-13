Galatasaray'ın transferinde sona geldiği Ryan Babel, sosyal medya hesabından ikinci kez aslan fotoğrafı paylaştı. Hollandalı yıldızın bu paylaşımı "Transfer kesin olarak" bitti şeklinde algılandı.
Galatasaray'ın transferinde sona geldiği Ryan Babel, sosyal medya hesabından ikinci kez aslan fotoğrafı paylaştı. Hollandalı yıldızın bu paylaşımı "Transfer kesin olarak" bitti şeklinde algılandı.
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