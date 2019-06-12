Trabzonspor'la sözleşmesi biten ve yönetimin yeni mukavele önerdiği Rodallega, Kolombiya basınına konuştu. 33 yaşındaki golcü, "Trabzonspor benimle 1 yıl daha devam etmek istiyor. Arjantin ve İspanya'dan da teklifler var" dedi.
FAVORİ TRABZON
Rodallega, kararını kısa süre içinde vereceğini söylerken, Kolombiyalı'nın Trabzonspor'da kalmaya sıcak baktığı öğrenildi.
GOLLERİYLE TRABZON'U SIRTLADI
Hugo rodallega geçen sezon Trabzonspor'da 16 gol kaydetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.