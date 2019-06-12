Bugünkü
Takvim

'da ’da düğümü çözülüyor

ve ’den de teklifler alan , ’da kalmaya sıcak bakıyor... Rodallega, basınına konuştu. 33 yaşındaki golcü, " benimle 1 yıl daha devam etmek istiyor. Arjantin ve İspanya'dan da teklifler var" dedi.

Rodallega’da düğüm çözülüyor

Trabzonspor'la sözleşmesi biten ve yönetimin yeni mukavele önerdiği , basınına konuştu. 33 yaşındaki golcü, " benimle 1 yıl daha devam etmek istiyor. ve 'dan da teklifler var" dedi.

FAVORİ TRABZON
Rodallega, kararını kısa süre içinde vereceğini söylerken, Kolombiyalı'nın spor'da kalmaya sıcak baktığı öğrenildi.


GOLLERİYLE TRABZON'U SIRTLADI
Hugo rodallega geçen sezon Trabzonspor'da 16 gol kaydetti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriTrabzonspor'da Rodallega’da düğümü çözülüyor
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri