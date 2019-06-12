A Milli Takım Teknik Direktörü Güneş, İzlanda yenilgisi sonrasında üzgün olduklarını ancak EURO 2020'ye gideceklereni söyledi. Şenol Güneş şu ifadeleri kullandı: Maça başladığımızda tedirgin bir takımımız oldu. Rakip bunu iyi kullandı. Kazanmak için her şeyi yaptı.
BERABERLİK BİLE AVANTAJDI
TOP kayıplarımız ve duran toplardan yediğimiz goller yenilginin sebepleri. Beraberlik bile avantaj olacaktı. Biz EURO 2020'ye gideceğimizi söylüyoruz. O gücümüz var. Buna inanıyoruz.
DURAN TOPLARDA İYİ OLAMADIK
İZLANDA bizin gerçek rakibimizdi. Fransaya yenilip İzlanda'yı yensek daha iyi olurdu. Fransa'nın duran toplarda bize avantajı vardı. Ama o gün iyiydik. Bugün ise bu işi kötü yaptık.
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