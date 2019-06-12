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maçın ardından konuştu: EURO 2020'ye gideceğiz

Maça tedirgin başladık rakip bunu iyi değerlendirdi. ’ya kaybettik ama EURO 2020’ye gideceğiz. İzlanda bizim en ciddi rakibimiz. Fransa’ya yenilip İzlanda’yı yensek bizim için iyi daha iyi olurdu.

EURO 2020'ye gideceğiz

A Milli Takım Teknik Direktörü Güneş, İzlanda yenilgisi sonrasında üzgün olduklarını ancak EURO 2020'ye gideceklereni söyledi. Şenol Güneş şu ifadeleri kullandı: Maça başladığımızda tedirgin bir takımımız oldu. Rakip bunu iyi kullandı. Kazanmak için her şeyi yaptı.

BERABERLİK BİLE AVANTAJDI​
TOP kayıplarımız ve duran toplardan yediğimiz goller yenilginin sebepleri. Beraberlik bile avantaj olacaktı. Biz EURO 2020'ye gideceğimizi söylüyoruz. O gücümüz var. Buna inanıyoruz.

DURAN TOPLARDA İYİ OLAMADIK
İZLANDA bizin gerçek rakibimizdi. Fransaya yenilip İzlanda'yı yensek daha iyi olurdu. Fransa'nın duran toplarda bize avantajı vardı. Ama o gün iyiydik. Bugün ise bu işi kötü yaptık.

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