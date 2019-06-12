A Milli Takım Teknik Direktörü Güneş, İzlanda yenilgisi sonrasında üzgün olduklarını ancak EURO 2020'ye gideceklereni söyledi. Şenol Güneş şu ifadeleri kullandı: Maça başladığımızda tedirgin bir takımımız oldu. Rakip bunu iyi kullandı. Kazanmak için her şeyi yaptı.

BERABERLİK BİLE AVANTAJDI​

TOP kayıplarımız ve duran toplardan yediğimiz goller yenilginin sebepleri. Beraberlik bile avantaj olacaktı. Biz EURO 2020'ye gideceğimizi söylüyoruz. O gücümüz var. Buna inanıyoruz.

DURAN TOPLARDA İYİ OLAMADIK

İZLANDA bizin gerçek rakibimizdi. Fransaya yenilip İzlanda'yı yensek daha iyi olurdu. Fransa'nın duran toplarda bize avantajı vardı. Ama o gün iyiydik. Bugün ise bu işi kötü yaptık.