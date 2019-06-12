S.Arabistan'dan güzel haber var! Al-Shabab'tan Diagne'ye teklif

UEFA ile yaptığı anlaşma nedeniyle futbolcu satmak zorunda olan Galatasaray'a müjdeli haber geldi... Suudi Arabistan kulübü Al-Shabab'ın, yeni sezonda düşünülmeyen Mbaye Diagne'yi transfer etmek istediği ve 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

RESMİ TEKLİF ÇOK YAKINDA

SUUDİ basınının iddiasına göre Al-Shabab kısa süre içinde resmi temaslara başlayacak. Galatasaray yönetimi teklif gelince pazarlıklara başlayacak.

KAPI 18'DEN AÇILACAK

ALINAN bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar 13 milyon Euro'ya mal olan Diagne için kapıyı 18 milyon'dan açacak. Ancak Afrika Kupası'nın beklenmesi de gündemde.

TRANSFER PLANLARI DEĞİŞEBİLİR

YÖNETİM Senegalli yıldızın turnuvadaki performansına göre değerinin artabileceğini düşünüyor. Eğer Diagne'den beklenen geliri gelirse transfer planları olumlu yönde değişecek.