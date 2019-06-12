Türkiye - İzlanda maçı ne zaman? EURO 2020 Elemeleri'ndeki ilk üç maçında Arnavutluk, Moldova ve Fransa'yı yenen ay-yıldızlı takım, İzlanda karşısında 2-1 mağlup ayrıldı. İlk yenilgisi sonucunda grupta 9 puanla kalan A Milli Takım liderliği averajla Fransa'ya kaptırdı. Türkiye'nin İzlanda ile evinde oynacağı rövanş maçının hangi tarihte gerçekleşeceği merak ediliyor. Peki, İzlanda Türkiye'ye ne zaman gelecek? Türkiye - İzlanda maçı ne zaman? İşte detaylar...

TÜRKİYE - İZLANDA MAÇI NE ZAMAN?

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden Türkiye, sırasıyla Andorra, Moldova, Arnavutluk, Fransa, İzlanda ve Andorra ile karşılaşacak. Ay-Yıldızlı takımın İzlanda ile Türkiye'de oynayacağı karşılaşmanın tarihi merak ediliyor. Maç takviminde yer alan bilgiye göre, Türkiye, İzlanda ile grubun dokuzunca maçında karşılaşacak. Türkiye - İzlanda maçı 14 Kasım 2019 tarihinde oynanacak.

DORUKHAN İLK GOLÜNÜ ATTI

Ay-yıldızlı ekibin genç futbolcusu Dorukhan Toköz, İzlanda ile oynanan karşılaşmada A Milli Takım forması ile ilk golünü attı.

Dorukhan, mücadelenin 40. dakikasında yaptığı kafa vuruşuyla skoru milli takımın tek golünü attı.

Ay-yıldızlı ekip ile 5. maçına çıkan 23 yaşındaki futbolcu ilk kez gol sevinci yaşadı.

ŞENOL GÜNEŞ'İN İKİNCİ DÖNEMİNDEKİ İLK YENİLGİSİ

A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş'in ikinci dönemindeki 6. maçında ilk yenilgisini yaşadı.

Türkiye, bu maça kadar Güneş yönetiminde bu yıl oynadığı 3'ü resmi, 2'si özel 5 maçta yenilgi yüzü görmemişti.

Arnavutluk, Moldova, Fransa, Yunanistan ve Özbekistan ile oynadığı 5 maçı da kazanan Türkiye'nin serisi İzlanda deplasmanındaki mağlubiyetle sona erdi.

A MİLLİ TAKIM İLK GOLÜNÜ YEDİ

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda ilk 3 maçında gol yemeyen Türkiye, İzlanda deplasmanında kalesindeki ilk golleri gördü.

Grupta sırasıyla Arnavutluk'u 2-0, Moldova'yı 4-0 ve Fransa'yı 2-0 yenen Türkiye, İzlanda karşısında kalesini gole kapatamadı ve bu istatistiğini sürdüremedi.

REYKJAVIK'TE YİNE KAZANAMADI

A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile deplasmanda oynadığı 7. maçtan da galibiyet elde edemedi.

Ay-yıldızlı ekip, bu maçla beraber rakibi ile başkent Reykjavik'te oynadığı 7 maçta 6 mağlubiyet bir beraberlik yaşadı.

Türkiye, İzlanda ile oynadığı 11 karşılaşmada ise sadece 2 galibiyet elde etti. Diğer 9 maçın 7'sini İzlanda kazanırken, 2 maç da berabere bitti.

"2020 AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA KATILACAĞIZ"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda maçının ardından konuştu. Alınan yenilgi için mazeret aramadıklarını ve sonraki maçlara bakacaklarını söyleyen Güneş, "2020 Avrupa Şampiyonası'na katılacağız" diyerek A Milli Takım'ın grubu ilk 2 sırada bitireceğini ifade etti.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçında İzlanda'ya deplasmanda 2-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Şenol Güneş, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Sahada oynanan futbola bakılması gerektiğini söyleyerek sözlerine başlayan tecrübeli teknik adam,

"Biz buraya yorgun ama umutlu geldik. İlk yarı 30 dakika dışında rakibe oranla daha iyiydik. Maçın başında tedirgin oynadık. Onlar da kontrollü başlamıştı ve iki duran topla oyunu lehlerine çevirdiler. Oyunun tamamına baktığınız zaman kazanmak için tüm oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi. Kaybettik ve üzgünüz. 2020 Avrupa Şampiyonası'na yine katılacağımızı söyleyebiliriz. Öyle bir takım olduğumuzu düşünüyoruz. Diğer konularla ilgili daha konuşacak bir şey yok, dün konuşmuştuk, kim yapmışsa onlara sorun" dedi.

Grupta henüz hiçbir şeyin belli olmadığını da belirten Güneş,

"Bu bir maraton ve grupta maçlara baktığınızda hangi maçın nasıl olacağını bilemiyoruz. Grupta Fransa, İzlanda ve Türkiye yarışta olacak gibi görülüyor. Fransa daima favori, dolayısıyla rakibimiz İzlanda. Tersi bir sonuç olsaydı Fransa'yı değil de İzlanda'yı yenseydik daha iyi olurdu. Fikstür elimizde değil, Fransa'dan sonra burada oynadık. Bu şartlara rağmen 30 dakikadan sonra geçen sürede tüm oyuncular sonuna kadar gayretliydi. Son bölümde oyuncuların temposu düşmeye başladı. Ofansta gol ihtiyacımız vardı. Rakip de aldığı bu galibiyetle yarışa ortak oldu. Beraberlik ya da galibiyet lehimize olacaktı. Sakatlıklar sıkıntı ama 3 günde 1 maç oynamak da sıkıntı. Sakatlıktan gelip oynayan oyuncu da oynayamayabilirdi. Hakan sakatlıktan sonra geldi, çalıştı gayret etti ama etkili olamadı. Onlara bakarak takımı değerlendirip olumsuz bakmak istemiyorum. Tamamına bakarsak onlardan kötü takım değiliz, daha iyi takımız. Onun için deplasmandan maç fikstürünün çıkması, seyahatin olması, aynı zamanda duran toptan gol yememiz bugünkü sonuca etken eden durumlardı. Çalışma süremiz kısaydı ama kısmen Antalya'da çalışmıştık, seken top sonrasında ikinci topta hamle yapmamız gerekti. Ortada kalan toplarda eksik kaldık, zaten boy olarak avantajları vardı, takipte de avantajları oldu, orada eksik kaldık ve bu da skora yansıdı" ifadelerini kullandı.

"ZAMAN GEÇİRMEYİ ÇOK İYİ YAPIYORLAR"

Maçın hakemiyle ilgili konuşmanın doğru olmadığını söyleyerek sözlerini sürdüren tecrübeli çalıştırıcı,

"Mazeret aramak ya da birini suçlamak doğru değil. Kendi işimize bakacağız, devam edeceğiz. Kendimize güveniyoruz. Bugün kaybettik üzgünüz ama yarış devam edecek. Karttı zamandı, bunlar hepsi tartışılır. Aslında iki şey var, savunmayı daha iyi yapıp oynamaya çalışan bir takım var karşınızda. Biz birinci bölgede pas yaparken onlar basmıyordu, merkezde top kazanıp kaybettiğimiz toplardan sonra atak yapmaya çalıştılar. Ve bunları da duran topa çevirmeye çalıştılar. Bunda da baya bir tecrübeliler, sahada maçı kazanmak için her yolu değerlendirmeye çalışan bir rakip. Zaman geçirmeyi, faul kazanmayı çok iyi yapıyorlar, bunu bildiğimiz halde maalesef başarısız olduk. Üç gün önce Fransa'da da uzun oyuncular vardı ama orada başarılıydık. Burada seken topları kovalamada sıkıntımız oldu. Bu başarısızlığımız skora yansıdı. Ucuz toplar kaybettik. Ara pasları ve 2'ye 1'leri daha iyi yapmamız lazımdı ama eksik kaldık. Onlar da oyunu bozmaya çalıştılar ve bu konuda başarılı oldular" şeklinde konuştu.

Son olarak kadro tercihleriyle ilgili konuşan Güneş, "Kaan'ı ortaya alıp, Çağlar'ı oynatabilirdik. O zaman da bize çok defansif gelebilirdi. Hava toplarında etkili olabilirdik. Yediğimiz gollerde zaaf yaşadık. Diğeri de defansif değil ama ofansif kullanabileceğimiz Oğuzhan vardı, Deniz vardı. Sakatlıklar üst üste gelince tarz olarak Okay, Mahmut, Dorukhan gibi oyuncularımızın sayısı azaldı. Dün akşamki idmanda Mahmut çıktı, hatta Dorukhan'ın da sıkıntısı vardı ama oynamasına mani değildi, bu nedenle onunla başladık. Futbolun içinde sakatlıklar da var" diyerek sözlerini tamamladı.