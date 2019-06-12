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  • 12.06.2019 14:42
  • Son Güncelleme: 12.06.2019 14:42

'ın net borcu belli oldu

Bugün yapılan 'ın Haziran Ayı Olağan Divan Toplantısı'nda kulübün net borcu açıklandı. Bu sezon kazanılan şampiyonluk kupalarının da sergilendiği toplantıda kulübün net borcunun 1,4 milyar TL olduğu bildirildi.

Galatasaray'ın net borcu belli oldu

Spor Kulübü Haziran Ayı Olağan Divan Toplantısı, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilirken, kulübün borcu 1.4 milyar TL olarak açıklandı.

KUPALAR DA SERGİLENDİ
Toplantıda futbol takımının bu sezon kazandığı kupalar ile diğer kazanılan kupalar sergilendi. Sarı-kırmızılıların 2018-2019 sezonunda kazandığı 22. Spor Toto Süper Lig ve 18. Ziraat Türkiye Kupası'na divan üyeleri yoğun ilgi gösterirken, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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