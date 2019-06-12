Galatasaray'ın net borcu belli oldu

Galatasaray Spor Kulübü Haziran Ayı Olağan Divan Toplantısı, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilirken, kulübün borcu 1.4 milyar TL olarak açıklandı.

KUPALAR DA SERGİLENDİ

Toplantıda futbol takımının bu sezon kazandığı kupalar ile diğer kazanılan kupalar sergilendi. Sarı-kırmızılıların 2018-2019 sezonunda kazandığı 22. Spor Toto Süper Lig ve 18. Ziraat Türkiye Kupası'na divan üyeleri yoğun ilgi gösterirken, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.